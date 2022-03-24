Депутату Рашкину смягчили меру пресечения

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Саратовской области смягчил меру пресечения на подписку о невыезде депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, ранее находившемуся под запретом определенных действий в рамках резонансного уголовного дела об убийстве лося, сообщил "Интерфаксу" адвокат парламентария Константин Лазарев.

"Ему назначена подписка о невыезде по Москве с обязательством являться на судебные заседание в Калининск", - сообщил агентству адвокат в четверг.

По его словам, такое решение суд принял по итогам предварительного заседания по делу Рашкина. Рассматривать дело по существу суд начнет 31 марта, добавил адвокат.

В ходе следствия Рашкин находился под запретом определенных действий. Ему было запрещено: посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00.

Теперь все указанные ограничения с депутата сняты.

Дело Рашкина

Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признает.

Инцидент, фигурантом которого стал Рашкин, а жертвой - лось, произошел в ночь на 29 октября прошлого года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области.

Следствие установило, что Рашкин, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося, который был убит и разделан.

Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивает, что не знал об отсутствии разрешений. Депутат также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Официальные лица КПРФ заявляли, что преследование Рашкина может быть политически мотивировано.

Госдума 29 ноября 2021 года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения в его отношении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.