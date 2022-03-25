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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В РФ заблокирован сайт агентства Delfi на литовском языке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории РФ сайт интернет-издания Delfi на литовском языке по решению суда в Калининграде.

Согласно данным универсального сервиса РКН проверки блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к сайту delfi.lt - порталу агентства на литовском языке. Блокировка осуществляется по решению Центрального районного суда Калининграда от 4 марта.

В телеграм-канале Delfi подтвердили блокировку своего портала на литовском языке.

По данным организации "Роскомсвобода", которая в том числе отслеживает блокировки ресурсов в РФ, судом было вынесено два решения: сначала о блокировке одной страницы сайта, а затем - всего домена целиком. Блокировка первой ссылки состоялась 23 марта, а внесение в реестр запрещенной информации домена полностью - 24 марта, уточняется в телеграм-канале организации. "Предположительно, суд посчитал данную статью распространением недостоверных сведений о войсках РФ за рубежом", - пишет "Роскомсвобода".

Delfi представляет собой сеть новостных интернет-изданий на русском, латышском, литовском, эстонском и польском языках. В доменных зонах .ee, .lv, .lt порталы Delfi входят в 10-ку самых посещаемых сайтов.

Delfi Роскомнадзор
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