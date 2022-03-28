Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с интервью Зеленского

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Кремле пока не изучали содержание воскресного интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о предупреждении СМИ не публиковать интервью, которое объявил Роскомнадзор, Песков сказал: "Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано (предупреждение), наверное, с необходимостью этой оценки".

Кроме того, он отметил, что Россия "не боится" указанного интервью. "У нас есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которую приравнивали бы к нарушению этих законов. (...) Будь то интервью, будь то информация СМИ, может (такая информация - ИФ) содержаться в самых разных источниках", - заявил Песков.

Накануне Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Генпрокуратура пообещала дать правовую оценку содержанию высказываний президента Украины и факту их размещения.