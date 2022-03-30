В Казани из экономии бумаги вдвое уменьшили размер проездных билетов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Казани билеты для оплаты проезда в общественном транспорте стали меньше почти в два раза.

Председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков объяснил "Интерфаксу", что билеты уменьшили ради экономии бумаги.

"Данное нововведение связано с сокращением расходов на кассовые ленты, используемые в валидаторах для выдачи билетов. Стоимость бумажных лент выросла", - сказал он.

Ранее о нехватке чековой ленты и ее экономном использовании перевозчиками сообщали в Чувашии и Нижегородской области.