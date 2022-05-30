Пункты пропуска на границе с Китаем в Приморье приостановят работу 3 июня

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Три автомобильных пункта пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае 3 июня приостановят работу из-за праздника драконьих лодок в Китае, сообщило Агентство международного сотрудничества Приморского края.

"В связи с проведением в КНР праздника Дуаньу (Праздник лодок-драконов) 3 июня не будет осуществляться пропуск транспортных средств через автомобильные пункты пропуска Краскино - Хуньчунь, Полтавка - Дуннин, Турий Рог - Мишань", - говорится в сообщении.

Автомобильный пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ будет работать в штатном режиме.

Как сообщалось, с конца марта перед пунктами пропуска на границе России и Китая в Приморье исчезли очереди грузовиков, которые сохранялись с начала пандемии коронавируса.