РФ вводит санкции против 398 членов палаты представителей Конгресса США

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответных мер вводит санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США, сообщает МИД РФ.

"В порядке реакции на очередную "волну" антироссийских санкций, введенных администрацией Дж.Байдена 24 марта с.г. против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в "черный список" российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США", - говорится в опубликованном в среду заявлении МИД РФ.

"Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как спикеру Н.Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, "листированию" на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США", - отмечается в заявлении.

На Смоленской площади отмечают, что "с учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в "стоп-лист", и другие ответные шаги".

В тексте заявления приводится поименный перечень подпавших под российские санкции конгрессменов.