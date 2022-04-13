Россия вводит контрмеры против канадских сенаторов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В связи с решением властей Канады, объявивших 24 марта о внесении всего состава Совета Федерации в "черный список" лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, Россия на основе взаимности вводит контрмеры против сенаторов канадского парламента, заявляют в МИД РФ.

"Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США", - говорится в заявлении, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что "продолжение этой недальновидной линии, отражающей несостоятельность и зависимый характер канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, наносимый самой Канаде и ее отношениям с Россией, принимая во внимание неизбежные российские ответные меры".

В документе приводится поименный перечень канадских сенаторов, в отношении который вводятся санкции.

"В ближайшее время планируются новые объявления о контрсанкциях применительно к Канаде, включая очередное расширение российского "стоп-листа", - заявляют в МИД РФ.