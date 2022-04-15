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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Голикова заявила о сохраняющемся риске распространения COVID-19 в России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Угроза распространения коронавируса в России остается, несмотря на положительную динамику по заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года.

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"Несмотря на положительную динамику, к сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции остаётся, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

Она отметила, что при организации детского оздоровительного отдыха в приоритете должны быть безопасность и защищенность лагерей, обеспечение детей качественным питанием, недопущение сокращения рациона питания и соответствие меню действующим нормам СанПина.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В Шанхае из-под медицинского наблюдения по COVID выпустили около 6 тыс. человек
Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус
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