Главком ВМФ России заявил, что моряки с крейсера "Москва" находятся в Севастополе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Личный состав крейсера "Москва" находится в Севастополе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре на крейсере "Москва". Было официально заявлено, что пожар произошел из-за детонации боезапаса, корабль получил серьезные повреждения, экипаж эвакуировали. Позднее министерство сообщило, что крейсер "Москва" затонул при буксировке.

"Личный состав крейсера "Москва" находится в основном пункте базирования - городе-герое Севастополь", - сказал Евменов на встрече с экипажем крейсера. Кадры встречи показал в субботу телеканал Минобороны РФ "Звезда".

"Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на Военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет", - сказал Евменов.