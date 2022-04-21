"Детский мир" в Волгограде оштрафован на 250 тысяч рублей за продавцов без перчаток

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Волгограде Ворошиловский районный суд оштрафовал на 250 тысяч рублей ПАО "Детский мир" за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В протоколе от 1 марта говорится, что 18 января в магазине "Детский мир" на третьем этаже ТЦ "Ворошиловский" инспекторы заметили продавцов без перчаток. Также они установили факт обслуживания покупателя без маски.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).