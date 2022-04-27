Что произошло за день: среда, 27 апреля

Приостановка поставок газа РФ в Польшу и Болгарию, обмен летчика Константина Ярошенко и почти 300 британских депутатов в "стоп-листе" РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию. "Газпром" полностью приостановил поставки компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой ими счетов за апрель в рублях. В компании предостерегли эти страны от "несанкционированного отбора" российского газа из транзитных объемов в третьи страны. Власти ЕС сочли шантажом приостановку поставок из РФ, а Болгария не исключила прекращения транзита российского газа в Сepбию и Вeнгpию. Десять европейских импортеров газа (из 21 недружественной страны) уже открыли спецсчета в "Газпромбанке" для оплаты в рублях. Германия ведет переговоры о вариантах расчетов, Словакия и Австрия намерены продолжить платить за российский газ в евро, Эстония будет закупать СПГ через Клайпеду.

- Российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Рид получил в РФ девять лет колонии за нападение на полицейского, Ярошенко в США - 20 лет тюрьмы за подготовку к транспортировке крупной партии кокаина. Обмен состоялся в Турции, самолет с Ярошенко на борту уже приземлился в Сочи. На россиянина не будет наложено каких-либо правовых обременений в США и РФ. Вслед за Ридом власти США планируют вернуть Пола Уилана и других осужденных в РФ американцев. В СПЧ РФ предложили обменять Уилана на Виктора Бута.

- Суд арестовал еще троих фигурантов дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Пронского, Владимира Белякова и Владимира Степанова избрана до 25 июня. О задержании шестерых фигурантов дела сообщалось 25 апреля, накануне были арестованы двое из них.

- Россия внесла около 300 британских депутатов в "стоп-лист". В санкционный список попали 287 членов палаты общин парламента - в ответ на аналогичное мартовское решение Великобритании относительно 386 депутатов Госдумы. Также Россия вышлет восемь японских и трех норвежских дипломатов.

- В Приднестровье обстреляли склад с российским вооружением и боеприпасами. Минувшей ночью в небе над селом Колбасна были замечены несколько дронов, запущенных из Украины. Утром населённый пункт был обстрелян из автомата с украинской стороны. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности взять под контроль Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. В Кремле назвали это заявление провокационным. В МИД непризнанной ПМР заявили, что пока не видят оснований для обращения к России за военной помощью и дополнительными вооружениями.

- Белорусские депутаты одобрили введение смертной казни за терроризм. Нижняя палата парламента республики одобрила изменения Уголовного кодекса, предусматривающие ужесточение наказания за покушение на совершение терактов, вплоть до смертной казни. Также в стране может быть разрешено применение боевой техники для подавления беспорядков.

- С КТК взыщут 5,3 млрд руб. за разлив нефти под Новороссийском. Суд полностью удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с "Каспийского трубопроводного консорциума" ущерба от разлива нефти на морском терминале. Залповый выброс произошел в августе 2021 года при заправке танкера под Новороссийском: по подсчетам Росприроднадзора, в результате инцидента в воде оказались 384 т нефти.