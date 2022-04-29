Что случилось этой ночью: пятница, 29 апреля

Решение суда об УДО для Улюкаева, одобрение в США "ленд-лиза" для Украины, задержание премьера Виргинских островов по делу о наркотиках

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд досрочно освободил экс-министра Улюкаева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По словам собеседника агентства, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая после вступления решения в силу.

- Палата представителей США проголосовала за "ленд-лиз" для Украины. Законопроект принят подавляющим большинством голосов - 417 "за" и 10 "против". Теперь законопроект поступит на подпись президенту Джо Байдену.

- Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям. Согласно постановлению кабмина, российские авиакомпании должны будут вернуть антикризисные субсидии при недостижении 80% заявленного пассажирооборота.

- США задержали премьера Британских Виргинских островов по обвинению в контрабанде наркотиков. Альтуро Фахи и директор портов Карибской территории Олеанвин Мейнард обвиняются в заговоре с целью импорта кокаина и отмывании денег.

- ЦСКА победил "Металлург" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча на столичной "ЦСКА-Арене" завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Решающий матч пройдет 30 апреля в Магнитогорске.