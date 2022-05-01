Дело о подрыве моста под Курском возбуждено по статье о теракте

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Подрыв железнодорожного моста в Курской области будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщает в воскресенье телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, "было заложено и приведено в действие взрывное устройство, это повлекло частичное обрушение конструкций моста".

"Следователи СК России устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для следствия", - заявили в СКР.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отмечал, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Позже он назвал произошедшее "диверсией".

В Курской области до 11 мая действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, который был введен 11 апреля.