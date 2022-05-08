В Иркутской области при сильном ветре будут отключать электричество

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Отключать энергоснабжение в поселках в случае сильного ветра будут в Иркутской области, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Приняли решение при скорости ветра свыше 10 м/с превентивно отключать потребителей от электричества, прошу жителей отнестись к этому с пониманием", - написал он.

В настоящее время на контроле главы региона находятся работы по восстановлению энергоснабжения в Тайшетском районе. Как сообщил Кобзев, "по докладу главы района, все социально важные объекты переведены на резервный источник питания".

По его словам, планируемое время восстановления энергоснабжения, по докладу энергетиков, - в 20 часов в воскресенье.

Губернатор отметил, что ситуация в регионе продолжает оставаться неспокойной. "Большая часть пожаров локализована, но везде идут ураганные ветра. По моему поручению усилено патрулирование, работают 288 человек, 17 стационарных постов, 96 групп. Кроме того, в работе участвуют сотрудники лесничеств", - сообщил Кобзев.

Во всех районах, где сохраняется сложная ситуация, актуализированы запасы кислорода, средств индивидуальной защиты, назначены дополнительные бригады скорой помощи, подготовлен коечный фонд для оперативного разворачивания в случае необходимости.

Накануне в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации до особого указания.