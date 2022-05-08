В Омской области после крупного пожара задержан мэр города Называевска

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава города Называевска Виктор Лупинос задержан в Омской области после масштабных пожаров, в результате которых сгорело не менее 100 строений, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Как сообщалось, в пятницу в регионе произошло 148 техногенных пожаров. В восьми населенных пунктах в Азовском, Омском, Любинском, Саргатском и Называевском районах, Омске огонь уничтожил 94 жилых дома. Без крова остались 288 человек, в том числе 81 ребенок. За медицинской помощью обратились 16 человек, среди них четыре сотрудника МЧС. Два человека погибли.

Региональные власти организовали для погорельцев пункты временного размещения, однако большинство оставшихся без крова людей предпочли поселиться у родственников.

В чем обвинили мэра города Называевска

Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, глава города не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что и привело к большому ущербу от пожаров.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем, накануне Куйбышевский районный суд Омска арестовал на 2 месяца начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО "Росссети Сибири - Омскэнерго" Евгения Шаламова. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Расследование дела продолжается.