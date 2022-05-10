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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Около 400 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от пожаров жителям Омской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Погорельцам в Омской области будет выплачено из местных бюджетов порядка 400 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Люди, чьи дома пострадали в результате пожара, получат из районных бюджетов - по 10 тыс. рублей каждому человеку, из бюджета Омска по 25 тыс. рублей каждому человеку", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Александра Буркова на совещании под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

По предварительным данным, на выплаты пострадавшим от пожаров в Омской области будет потрачено порядка 400 млн рублей.

Бурков также добавил, что сейчас готовятся региональные нормативные документы на выплаты гражданам в связи с утратой жилья, завершить эту работу планируется до 20 мая. Кроме того, каждая семья, лишившаяся жилья, получит на неотложные нужды по 50 тысяч рублей

Глава региона сообщил, что от пожаров в регионе пострадало 114 жилых домов, в которых проживали 319 человек. Из них в пунктах временного размещения находятся 14 человек, которых обеспечили всем необходимым.

Виктория Абрамченко
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