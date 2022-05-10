Более 30 лесных пожаров ликвидировано за сутки в Красноярском крае

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки ликвидирован 31 пожар на площади 2,5 тыс. га в лесах Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

Очаги возгораний зафиксированы в Сухобузимском, Иланском, Дзержинском, Бирилюсском, Енисейском, Нижнеингашском, Тасеевском, Казачинском, Емельяновском, Березовском и Кежемском районах, в Пировском и Шарыповском муниципальных округах, информирует пресс-служба.

"По оперативной информации краевого Лесопожарного центра утором 10 мая, в крае действуют 23 лесных пожара на площади 1,4 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Помощь в тушении специалистам лесопожарного центра оказывают арендаторы, сотрудники лесничеств, резерва ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее пожары были в Енисейском, Кежемском, Казачинском, Бирилюсском, Большемуртинском, Боготольском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Иланском, Абанском, Канском, Емельяновском, Сухобузимском, Ужурском, Березовском, Новоселовском, Идринском, Уярском, Рыбинском районах, в Пировском и Шарыповском муниципальных округах. В тушении были задействованы 830 человек и 149 единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств привлекались 16 воздушных судов.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, по вине местных жителей и из-за обрыва линий электропередачи. Случаев перехода огня из леса на населенные пункты не зарегистрировано.

Как сообщалось, 7 мая утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

По последним данным, пять человек погибли, еще 19 человек пострадали.

Ликвидировали последствия стихии сотрудники оперативных служб, работники промышленных предприятий, добровольцы. Огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

По данным МЧС края, все пожары в населенных пунктах региона ликвидированы.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.