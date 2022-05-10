Генсек НАТО заболел COVID-19
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник представитель альянса Оана Лунгеску.
"У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тест на COVID-19 оказался положительным", - написала Лунгеску в твиттере.
По данным представителя, Столтенберг переносит заболевание в легкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме.
Столтенберг полностью вакцинирован и сделал бустерную дозу, добавила Лунгеску.