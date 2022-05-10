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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Генсек НАТО заболел COVID-19

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник представитель альянса Оана Лунгеску.

"У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тест на COVID-19 оказался положительным", - написала Лунгеску в твиттере.

По данным представителя, Столтенберг переносит заболевание в легкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме.

Столтенберг полностью вакцинирован и сделал бустерную дозу, добавила Лунгеску.

Хроника 09 января 2020 года – 10 мая 2022 годаПандемия коронавируса
НАТО Йенс Столтенберг
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