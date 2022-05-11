Один человек пострадал при обстреле приграничного села в Белгородской области
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы, подъехал глава поселения, добавил он.
"Есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения", - написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 25 мая.
"С главой села на постоянной связи: есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Ещё раз: село не горит, дома не горят", - уточнил губернатор.
Позднее Гладков пообещал сообщить более подробную информацию.
Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.
1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.
14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.
19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.
25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.
26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.
Всего за время спецоперации на Украине в Белгородской области при обстрелах с украинской стороны повреждено более 200 жилых домов.