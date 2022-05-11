Один человек пострадал при обстреле приграничного села в Белгородской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, подъехал глава поселения, добавил он.

"Есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 25 мая.

"С главой села на постоянной связи: есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Ещё раз: село не горит, дома не горят", - уточнил губернатор.

Позднее Гладков пообещал сообщить более подробную информацию.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

Всего за время спецоперации на Украине в Белгородской области при обстрелах с украинской стороны повреждено более 200 жилых домов.