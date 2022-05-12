При обстреле белгородского села Солохи пострадали 17 домов и 6 автомобилей
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков области сообщил о числе жилых домов и других зданий, поврежденных накануне при обстреле села Солохи.
"В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. В кратчайшие сроки все восстановим", - написал Гладков в телеграме в четверг.
Он уточнил, что средства на восстановление есть, подрядчик найден. К работам планируется приступить в пятницу.
В настоящее время в населенном пункте продолжается подомовой обход.
Об обстреле села Солохи накануне вечером сообщил Гладков. В результате обстрела один человек погиб, семеро получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Обстрелы сел в Белгородской области
Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.
1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.
14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.
19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.
25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.
26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.
5 мая произошел обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. В результате в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.
Всего за время спецоперации на Украине в Белгородской области при обстрелах с украинской стороны повреждено более 200 жилых домов.