Что произошло за день: четверг, 12 мая

Реакция РФ на планы Финляндии вступить в НАТО, выход Улюкаева из тверской колонии и разорванный контракт Nike со "Спартаком"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дочерние предприятия "Газпрома" в Германии перестали получать газ из РФ. Поставки остановили с 11 мая из-за введения Россией санкций в отношении группы Gazprom Germania. Однако Германия компенсирует из других источников объемы недополученного газа из РФ. Также из-за новых российских санкций против EuRoPol GAZ "Газпром" не может использовать польский участок "Ямал-Европы".

- Финляндия надеется на скорейшее вступление в НАТО. Президент и премьер страны призвали "незамедлительно" подать заявку на присоединение к альянсу. Депутаты финского парламента уже на следующей неделе могут утвердить решение о подаче заявки. В Кремле признали угрозу для России от вступления Финляндии в НАТО, а в МИД пригрозили ответными мерами, в том числе и "военно-технического характера".

- В Латвии завели дела на пришедших к памятнику Освободителям Риги. Речь идет о трех уголовных делах и 20 - административных. Один из процессов начат в отношении человека, пришедшего к монументу с российским флагом. 9 и 10 мая возле памятника выстроилась очередь из желающих возложить цветы, которые потом сгребли бульдозером и вывезли. Рижане вновь стали приносить цветы к монументу, полиция разогнала собравшихся.

- Алексей Улюкаев вышел из тверской колонии по УДО. Бывшего министра экономического развития РФ, отсидевшего за получение взятки более 5 лет, вывезли с территории колонии на джипе. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева в конце апреля, прокуратура и ФСИН не стали подавать жалоб на это решение.

- Активы Сбербанка и ВЭБа на Украине решили принудительно изъять. Власти страны изымут 99,8% акций Проминвестбанка (принадлежит ВЭБ) и 100% акций Международного резервного банка (принадлежит Сбербанку). ВЭБ призвал решать вопросы, связанные с экспроприацией активов, в международных арбитражах. Сбербанк также намерен оспорить изъятие Украиной его активов.

- Еще две крупные иностранные компании заявили о сворачивании деятельности в РФ. Немецкий концерн Siemens решил провести "упорядоченный процесс выхода" из российского бизнеса. Он, в частности, разорвет с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов". Также стало известно, что финский энергохолдинг Fortum решил уйти из страны. Власти заверяют, что это решение не повлияет на работу электростанций.

- Nike разорвал спонсорский контракт со "Спартаком". В компании объяснили свое решение тем, что из-за санкций УЕФА футбольный клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Российский бренд ZASPORT заявил о готовности экипировать игроков "Спартака".