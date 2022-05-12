СКР расследует обстрел Солохи как попытку убийства общеопасным способом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - По факту обстрела села Солохи в Белгородской области возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство людей, совершенном общеопасным способом, сообщили в СКР.

По версии следствия, 11 мая село обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Это сделали "военнослужащие Вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований" прицельными выстрелами. Были ранены восемь мирных жителей, один из которых умер по пути в больницу.

По делу назначены необходимые экспертизы, следствие устанавливает причастных к обстрелу лиц "из числа украинских силовиков".

Расследовать случившееся следователям поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее об обстреле села, раненых и убитом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.