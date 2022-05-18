В Кремле заявили, что не следят за делом Сафронова из-за закрытости процесса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не имеют возможности следить за делом журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поскольку процесс проходит в закрытом режиме, но напомнили, что виновным кого-то может признать только суд.

"Оно же идет в закрытом режиме, поэтому мы, к сожалению, не имеем возможности следить за этим. Здесь просто нужно набраться терпения и подождать. Еще раз повторяем, виновность может признать только суд", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за этим делом и замечают ли недостатки доказательной базы.

Сафронов, остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Ивану Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.