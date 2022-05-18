Мединский обвинил Киев в стремлении воевать вопреки интересам украинцев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает, что Киев будет продолжать военные действия вопреки интересам собственных граждан.

"Сегодня, к сожалению, политика киевского режима противоречит подлинным национальным интересам собственной страны. Киев маниакально хочет воевать, воевать вопреки здравому смыслу, вопреки интересам простых граждан Украины", - заявил Мединский в среду на марафоне "Новое знание".

По его мнению, "на Украине есть довольно много людей, которые мыслят довольно приземленными категориями, для которых война - это просто бизнес".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Страны Запада в ответ ввели масштабные санкции против России. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины.

Накануне, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры между Россией и Украиной не идут ни в каком виде, Киев фактически вышел из переговорного процесса.

18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что "переговоры действительно не продвигаются", добавив, что в Кремле констатируют "полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс".