Институт стволовых клеток человека и "Ростех" создают вакцину от гриппа и COVID

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины против гриппа и коронавируса, клинические исследования препарата начнутся во второй половине 2022 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что в разработке используется опыт "Нацимбио" по созданию многокомпонентных вакцин, то есть содержащих в своем составе антигены к вирусу не одного, а нескольких типов. "В состав новой вакцины войдут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа производства фармацевтического холдинга "Ростеха" и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ", - говорится в сообщении госкорпорации.

Также сообщается, что комбинированная вакцина будет создаваться на технологической платформе ИСКЧ, массовый выпуск препарата запустят на одном из фармацевтических заводов холдинга "Нацимбио".

"Эффект от объединения технологических экспертиз двух ведущих игроков биофармацевтического рынка - нашего холдинга "Нацимбио" и Института стволовых клеток человека - позволит оперативно вывести на рынок востребованную новинку, необходимую для защиты здоровья граждан России. Среди многих рассмотренных технологий мы остановились на платформе ИСКЧ, как наиболее подходящей и технологически релевантной для совместного проекта. Планируем завершить доклинические исследования и перейти к фазе клинических испытаний препарата в третьем квартале текущего года", - сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В свою очередь гендиректор ИСКЧ Сергей Масюк отметил, что технологическая платформа института позволяет создавать поливалентные вакцины и разработана для первичных и особенно бустерных вакцинаций. "Сотрудничество с "Нацимбио", крупнейшим производителем вакцин против гриппа в России, дает хорошие перспективы разработки и внедрения инновационного препарата на всех этапах", - отметил он.

"Препарат имеет важную социальную и экономическую значимость, поскольку за счет двойного действия может повысить охваты вакцинацией от обеих инфекций и, соответственно, снизить ущерб от сезонных эпидемий и уменьшить нагрузку на врачей. В конечном счете проект приведет к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и COVID-19", - сказал гендиректор холдинга "Нацимбио" Андрей Загорский.