В РФ восстановлено оказание плановой медпомощи

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России после подъемов заболеваемости коронавирусом восстановлено оказание плановой медицинской помощи и реабилитации, специалисты здравоохранения вернулись к научно-исследовательской работе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня мы восстановили оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических мероприятий, и вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности", - сказал Мурашко на V Инновационном Петербургском медицинском форуме.

В конце апреля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву вместе с ФОМС и регионами обеспечить поэтапное восстановление оказания плановой медицинской помощи с учетом ситуации с коронавирусом.