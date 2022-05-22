Более 11,5 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Более 11,5 тыс. беженцев с территории Донбасса прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщает в воскресенье пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее границу в Ростовской области пересекли более 14 тыс. беженцев.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.