Матвиенко предложила "брать и развивать" брошенные иностранные предприятия

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сейчас на рынке осталось "много вкусных бизнесов, брошенных зарубежными компаниями".

"Надо все это брать и развивать с учетом нашей национальной специфики, нашего опыта", - сказала она на встрече с женщинами-экспортерами.

"Раиса Васильевна Демина, основатель компании "Велком", после ухода с российского рынка финского производителя сыров Valio продолжит выпуск данной продукции. Уверена, что в ближайшее время таких примеров будет все больше. Они уже есть и в Москве, и в других регионах, - сказала Матвиенко. - Я думаю, что финны - немного времени пройдет - будут очень сожалеть об этом шаге".

По ее словам, отдельные западные компании покинули Россию, освободив привлекательные экономические ниши для отечественного бизнеса, и "у нас уже есть первые примеры того, что наши производители умеют успешно замещать импортные товары в производстве".

"Раиса Васильевна, вы молодец. Я думаю, что, учитывая ваш опыт и ваши возможности, это не первое приобретение, которое вы сделаете", - отметила спикер.