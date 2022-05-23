Более 130 домов в белгородских Нехотеевке и Журавлёвке повреждены при обстрелах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 130 поврежденных при обстрелах со стороны Украины домов в Нехотеевке и Журавлёвке требуют восстановления.

"Огромные задачи стоят и ответственность - главное - перед жителями Белгородской области. У нас в Нехотеевке и Журавлёвке мы ни к чему еще не приступали, а там больше 130 домов, которые мы ещё должны восстановить. Середа (пострадавшее от обстрела село в Шебекинском горокруге - ИФ), к которой мы тоже еще не приступали", - сказал глава региона, выступая в понедельник в соцсетях в ежедневной рубрике "10 вопросов губернатору".

Он добавил, что после выполнения обязанностей перед жителями Белгородской области можно будет говорить о расширении помощи ЛНР и ДНР.

Ранее Гладков сообщил, что обстановка пока не позволяет вести восстановительные работы в Журавлёвке, Нехотеевке, Солохах и Середе.

Также сообщалось о полном восстановлении 97 поврежденных при обстрелах со стороны Украины домов в селе Головчино Грайворонского городского округа, которое подвергалось обстрелам дважды. Так, 19 апреля пострадали трое местных жителей, нарушены газо- и электроснабжение, повреждено 76 домов. 26 апреля было повреждено несколько нежилых построек и десятки домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке ввели режим ЧС.

25 апреля и 5 мая эти два села были обстреляны со стороны Украины. Сообщалось о двух раненых местных жителях, был разрушен дом и гараж в Нехотеевке.

11 мая было обстреляно село Солохи Белгородского района. В результате погиб 18-летний молодой человек и семь человек получили ранения, были повреждены 17 жилых домов и шесть автомобилей, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине.

15 мая обстрелу подвергся посёлок Середа Шебекинского городского округа. Получил осколочное ранение мирный житель.

17 мая со стороны Украины подверглось обстрелу село Безымено Грайворонского горокруга. Один местный житель получил ранение легкой степени тяжести, повреждены несколько домов.

18 мая произошел очередной обстрел села Солохи с украинской стороны. Сообщалось об одном пострадавшем. Восстановительные работы необходимо провести в 59 домах.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все случаи обстрела населенных пунктов в Белгородской области.