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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Предполагаемый вербовщик в украинский "Азов" арестован в Ростовской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Житель Мариуполя, по данным силовых структур РФ, занимавшийся вербовкой молодых людей в украинский полк "Азов", задержан при попытке пересечь госграницу в Ростовской области и заключен под стражу, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Был выявлен при попытке пересечь государственную границу РФ. Он за деньги занимался вербовкой в социальных сетях молодых людей от 18 до 30 лет для прохождения службы в "Азове" и подобных формированиях", - сказал собеседник агентства.

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Он также отметил, что задержанному могло быть поручено въехать в Россию, чтобы найти исполнителей для совершения терактов в школах регионов РФ.

Как уточнил собеседник агентства, задержанному 28 лет, он является жителем Мариуполя. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Верховный суд России в конце мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании формирования "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ.

Ростовская область Азов Украина
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