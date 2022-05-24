РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры ввела персональные ограничения против 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании, сообщает МИД РФ.

"В ответ на принятое в марте правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что члены Палаты лордов, которым закрыт въезд в Россию, "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".

Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена, подчеркнули в МИД РФ.