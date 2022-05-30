В Минобрнауки уточнили, что решили отказаться от недостатков Болонской системы

Позитивный же опыт ведомство использует в создании новой национальной системы образования

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России решили отказаться не столько от Болонской системы, сколько от ограничений, которые она требовала, а положительный опыт будет сохранен и задействован в создании новой национальной системы обучения, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в Совете ректоров творческих вузов.

"Когда мы говорим, что Болонская система в прошлом, мы говорим, что ограничения, которые требовала система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой", - сказал чиновник.

"Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 91-го года (...) речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать (...) и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов", - продолжил он.

По его словам, новая система "будет ориентирована на национальные интересы, с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов, и с учетом интересов вузов".

"Поэтому точно это требует профессиональной экспертной дискуссии, мы намерены ее организовать в ближайшее время", - добавил Афанасьев.

Решение о том, сохранять ли обучение студентов по двухступенчатой системе или переходить к одноступенчатой, будет приниматься для каждой области образования отдельно. Одним из аргументов при формировании новой системы станут потребности зарубежных студентов.

На прошлой неделе об отказе от Болонской системы обучения студентов и переходе к специалитету заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его идею поддержали в Минпросвещения и выразили готовность перевести педагогические вузы на специалитет уже с 1 сентября.

Россия стала участником Болонского процесса в 2003 году.

В середине марта 2022 года председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин первым предложил отказаться от Болонской системы, отметив, что присоединение к данному процессу не оправдало себя.