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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 34,4%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России по состоянию на 27 мая сделано более 91,6 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 34,4%, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале "Стопкоронавирус.рф".

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Согласно оперативным данным, вакцинация первым компонентом проведена 91 654 131 раз, вторым - 87 466 251 раз.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 34,4%, неделю назад он оценивался в 36,8%. Снижение коллективного иммунитета в стране отмечается 17 недель подряд.

В РФ с 18 января 2021 года проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт". В конце января 2022 года началась вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М".

Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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