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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В России за сутки COVID-19 заболели 4,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 4,5 тыс. человек
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 4 556 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 28 мая, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 2 106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими на 6,8%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 86 человек, накануне сообщалось о 84 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 619 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

Выздоровели за сутки 5 844 человека, или на 3,6% меньше в сравнении с 27 мая, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 319 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 870 умерших и 17 725 440 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 28 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Россия Коронавирус
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