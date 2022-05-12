Матвиенко опровергла обсуждение сенаторами отмены губернаторских выборов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Возможность отменить губернаторские выборы в России в 2022 году не обсуждали ни в Совете Федерации, ни в комитетах этой палаты, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ее спросили, почему 10 мая ушли в отставку сразу пять глав регионов.

"Я не вижу никаких обстоятельств, которые препятствовали бы нормальной внутренней жизни нашей страны. Ситуация в стране стабильная, и будет стабильная. Это плановая ротация губернаторов, она планировалась. Кто-то сам заявил о желании уйти в отставку, это нормальный рабочий процесс. В сентябре в единый день голосования произойдет плановая ротация", - объяснила она.

"Разговоры (об отмене губернаторских выборов) - можно с пониманием к ним отнестись. Сейчас сложная непростая обстановка, деньги нужны на другие вопросы. Закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов", - продолжила спикер.

21 марта "Коммерсантъ" сообщил, что некоторые губернаторы попросили Кремль рассмотреть возможность отказа от плановых прямых выборов губернаторов в сентябре из-за складывающейся экономической ситуации. Затем несколько источников "Интерфакса" подтвердили, что прямые выборы губернаторов могут перенести или вовсе отменить и что такая возможность сейчас активно обсуждается.

28 апреля замначальника управления президента по внутренней политике Владимир Мазур сказал, что в ближайшие дни может быть принято решение изменить процедуру губернаторских выборов.

10 мая Мазур был назначен врио губернатора Томской области после того, как Сергей Жвачкин подал в отставку.