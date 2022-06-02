Запущены первые автобусные чартеры на курорты юга России

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры запустили первые автобусные чартеры на курорты юга России, чтобы доставить туда туристов, несмотря на продолжающийся запрет работы 11 аэропортов региона и дефицит билетов на поезда, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Вчера из Москвы на юг стартовали первые автобусные туры компании "Интурист", с 12 июня автобусы запускает компания "Мультитур". В петербургской компании "Олл Трэвэл Старс СПб" старт автобусных программ на южные курорты планировался с 11 июня, но его сдвинули на 2 июля", - рассказала она.

По ее словам, в турпакеты включена перевозка до автовокзалов Симферополя, Феодосии, Анапы, Геленджика и Сириуса (федеральная территория в Сочи) и обратно, трансферы до отелей и обратно, размещение с выбранным типом питания. На маршрутах до Сириуса можно также добраться в Абхазию.

В зависимости от маршрута дорога занимает 20-26 часов, санитарные и технические остановки планируются каждые 4-4,5 часа. Туристов перевозят в высоких автобусах с большим салоном и багажным отделением, во всех автобусах есть туалеты, кулеры с водой, Wi-Fi, рассказала Тюрина.

"По наполнению пакетный тур на автобусном чартере схож с турпакетом на авиачартере. Разница лишь в транспорте и времени в пути", - добавила представитель РСТ.

Туроператоры предлагают автобусную перевозку и в рамках турпакетов, и отдельно, но более востребованы турпакеты, отметила она.

"Наибольшим спросом пользуются заезды начиная с конца июня, так как в начале месяца на черноморских курортах неустойчивая погода и, кроме того, в июне многие школьники и студенты еще сдают экзамены. Примерная стоимость недельного тура в Анапу на двоих начинается от 46 тысяч рублей при размещении в двухместном номере с питанием "все включено". Недельный отдых на тех же условиях в Крыму на двоих обойдется от 46,9 тысячи рублей", - добавила Тюрина.

Росавиация продлила действующий с 24 февраля запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России до 6 июня. Туроператоры отмечают, что из-за отсутствия авиасообщения на майские праздники снизился турпоток на курорты, где закрыты аэропорты, особенно пострадал Крым.