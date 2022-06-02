Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Запущены первые автобусные чартеры на курорты юга России

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры запустили первые автобусные чартеры на курорты юга России, чтобы доставить туда туристов, несмотря на продолжающийся запрет работы 11 аэропортов региона и дефицит билетов на поезда, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Вчера из Москвы на юг стартовали первые автобусные туры компании "Интурист", с 12 июня автобусы запускает компания "Мультитур". В петербургской компании "Олл Трэвэл Старс СПб" старт автобусных программ на южные курорты планировался с 11 июня, но его сдвинули на 2 июля", - рассказала она.

По ее словам, в турпакеты включена перевозка до автовокзалов Симферополя, Феодосии, Анапы, Геленджика и Сириуса (федеральная территория в Сочи) и обратно, трансферы до отелей и обратно, размещение с выбранным типом питания. На маршрутах до Сириуса можно также добраться в Абхазию.

В зависимости от маршрута дорога занимает 20-26 часов, санитарные и технические остановки планируются каждые 4-4,5 часа. Туристов перевозят в высоких автобусах с большим салоном и багажным отделением, во всех автобусах есть туалеты, кулеры с водой, Wi-Fi, рассказала Тюрина.

"По наполнению пакетный тур на автобусном чартере схож с турпакетом на авиачартере. Разница лишь в транспорте и времени в пути", - добавила представитель РСТ.

Туроператоры предлагают автобусную перевозку и в рамках турпакетов, и отдельно, но более востребованы турпакеты, отметила она.

"Наибольшим спросом пользуются заезды начиная с конца июня, так как в начале месяца на черноморских курортах неустойчивая погода и, кроме того, в июне многие школьники и студенты еще сдают экзамены. Примерная стоимость недельного тура в Анапу на двоих начинается от 46 тысяч рублей при размещении в двухместном номере с питанием "все включено". Недельный отдых на тех же условиях в Крыму на двоих обойдется от 46,9 тысячи рублей", - добавила Тюрина.

Росавиация продлила действующий с 24 февраля запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России до 6 июня. Туроператоры отмечают, что из-за отсутствия авиасообщения на майские праздники снизился турпоток на курорты, где закрыты аэропорты, особенно пострадал Крым.

РСТ Ирина Тюрина Интурист Олл Трэвэл Старс Мультитур Симферополль Феодосия Анапа Сириус Геленджик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

В Кремле заявили, что Россия не собирается продавать нефть себе в убыток

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Суд отказался отсрочить решение о ликвидации центра "Мемориал"

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Полномочия МВД по хранению изъятого оружия могут ограничить

Котировки "Мосэнерго" подскочили более чем на 5% на новостях о дивидендах

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима

Бывший замгендирекитора ЦЭНКИ Арустамов получил девять лет строгого режима
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });