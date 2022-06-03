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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Минобрнауки России договорилось о сотрудничестве с коллегами из ЛНР и ДНР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону глава российского Минобрнауки Валерий Фальков подписал международные соглашения о сотрудничества его ведомства с Минобрнауки Луганской и Донецкой народных республик.

В церемонии также участвовали министр образования и науки ЛНР Андрей Лустенко и министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Меморандум дает возможность нашим вузам более плотно сотрудничать. У нас партнерские отношения установлены буквально между каждым вузом в Луганской и Донецкой народных республиках и российскими вузами. Поставлены конкретные задачи", - сказал на церемонии Фальков.

Минобрнауки ДНР ЛНР Валерий Фальков
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