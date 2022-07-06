Правительство поддержало взаимное признание образования между Россией и ЛНР

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российское правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщает сайт кабинета министров.

Из соглашения, которое должно быть подписано, следует, что Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Чиновники считают, что это позволит снизить административные барьеры в этом сотрудничестве.

"Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - отмечается в сообщении.

1 июня правительство одобрило аналогичный проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой народной республикой. Оба соглашения были подготовлены в рамках ратифицированных Госдумой Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, а также "дорожной карты" по их реализации.