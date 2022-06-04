Что произошло за день: суббота, 4 июня

Обстрел поселка в Брянской области, продление запрета на полеты в аэропорты юга РФ и удаление граффити с Хармсом с фасада дома писателя

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ объяснили причину пожара в Святогорской лавре. Ранее ряд СМИ сообщал о возгорании ее скита в ДНР. В Минобороны РФ обвинили в его поджоге отступающих украинских военных, опровергнув ведение боевых действий в этом районе.

- Поселок в Брянской области был обстрелян с украинской стороны. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об обстреле силами ВСУ поселка Случевск. Произошло возгорание двух домов, один мужчина получил ранение. Возникший после обстрела пожар был ближе к вечеру потушен.

- "Промсвязьбанк" начал оказывать банковские услуги на территории ДНР. Российский банк теперь может выдавать кредиты, открывать счета и оказывать иные финуслуги в регионе. В начале мая "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в Крыму.

- Россия возобновит работу выключенного Германией телескопа eROSITA. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал указание восстановить работу аппарата, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Ранее в РАН заявили, что это может привести к его поломке.

- Запрет на полеты в южные аэропорты России был продлен до 12 июня. Росавиация в 17-й раз с начала спецоперации на Украине продлевает запрет на полеты в 11 российских аэропортов.

- Ига Швентек во второй раз выиграла Roland Garros. Она победила американку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3. Польская теннисистка повторила свой успех 2020 года, когда она также стала победительницей турнира.

- Петербуржцы сообщили о закрашивании граффити с Хармсом на доме писателя. С дома на улице Маяковского в центре Санкт-Петербурга коммунальщики удалили мурал с изображением писателя. Борьба за портрет на фасаде дома велась в течение нескольких последних лет. Ранее суд обязал ТСЖ дома закрасить изображение.