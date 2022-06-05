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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 2,5 тыс. пациентов с COVID-19 в России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Полностью пандемия не отступила, и сегодня почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, в том числе 2,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии", - сказал он журналистам в воскресенье в Калуге.

По его словам, в настоящее время сохраняется рекомендация вакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев, поскольку "достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется".

Как заявил Мурашко, распространенность COVID-19 в мире сокращается, однако нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости.

"Распространенность (коронавируса) значительно сокращается. Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости (...) поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать", - сказал он.

По его словам, продолжается мониторинг по изменчивости вируса и разработка новых лекарственных препаратов.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 786 случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Михаил Мурашко Коронавирус
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