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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,8 тыс. человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 786 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как отмечается, по состоянию на 5 июня, в России количество госпитализаций за сутки составило 837 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 43,9%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 75 человек, накануне сообщалось о 82 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 101 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 315.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 3 935 человек, или на 23,3% меньше в сравнении с 4 июня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 351 851 случай заражения коронавирусной инфекцией, 379 520 умерших и 17 764 261 выписанный.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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