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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Прокурор сообщил, что к спецоперации на Украине привлекли около 600 срочников из ЗВО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что к участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат-срочников, в результате порядка 12 офицеров понесли ответственность за это.

"Согласно (данным - ИФ) по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки", - сказал Егиев, выступая в Совете Федерации.

Представитель прокуратуры сообщил, что по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования, и даже были приняты решения об увольнении "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения".

2 марта в Минобороны РФ заявляли, что военнослужащие срочной службы в специальной операции на Украине не участвуют. 8 марта об этом сказал и президент Владимир Путин.

В РоссииПесков заявил, что проверка в связи с отправкой срочников на Украину требует времениЧитать подробнее

9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины".

"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал он. Ряд российских солдат-срочников были захвачены в результате "нападения диверсионной группы нацбатальона", сообщил он.

В тот же день, 9 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что по поручению главы государства в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания президента категорически исключить привлечение солдат-срочников к операции на территории Украины. По его словам, до этого Путину докладывали о выполнении его указания.

"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - сообщил он.

Хроника 24 февраля – 07 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина
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