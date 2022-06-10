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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Власти Петербурга задумались о защите фасадов от граффити инновационным лаком

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Руководитель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов ознакомился с инновационным лаком, который защищает стены домов от граффити, и пообещал обдумать возможность его применения в городе, сообщила пресс-служба Смолльного.

Компания-разработчик представила лак, которым покрыли фасады домов на Загородном проспекте и в Банном переулке. Рисунки и надписи, нанесенные поверх лака, легко удаляются обычной водой. Максимальную прочность состав приобретает в течение двух недель и лак выдерживает более 20 смывок, добавили в компании.

Создатели состава заверяют, что лак абсолютно безопасен для человека, в него ходит силиконовая резина, из которой также изготавливаются, например, детские соски. Также резина обладает паропроницаемостью, что делает технологию безвредной и для фасадов зданий.

Нанести лак можно обычным валиком или кистью.

"Администрации районов Петербурга рассмотрят возможность применения данной технологии на своих территориях", - заявили в Смольном.

В Петербурге запрещены росписи на лицевых фасадах зданий и сооружений ради сохранения архитектурного облика города. Любые появляющиеся муралы быстро закрашиваются, вокруг отдельных изображений, наоборот, возникают долгие дискуссии.

4 июня на доме 11 по улице Маяковского закрасили портрет Даниила Хармса, который жил в этом доме. Граффити появилось в 2016 году, администрация Центрального района требовала его закрасить, суды шли несколько лет. За граффити заступались жители дома, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и музыкант Александр Розенбаум. В итоге был найден компромисс: портрет все же решили закрасить и заменить световой проекцией на том же месте.

Петербург Смольный Олег Зотов Даниил Хармс
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