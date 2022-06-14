220 тысяч выпускников школ РФ 14 июня сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Экзамены по биологии и иностранным языкам продолжат 14 июня основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Экзамен по биологии в этот день планируют сдавать около 123 тысяч человек, по иностранным языкам - около 97 тысяч человек, сообщила пресс-служба Рособрнадзора во вторник.

Там сказали, что экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее 29 июня.

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную (раздел "Говорение"), которые проводятся в разные дни. 14 июня участники ЕГЭ сдают письменную часть экзаменационной работы, а устная пройдет 16 и 17 июня. Устную часть участники письменного экзамена сдают по желанию, уточнили в Рособонадзоре. На ЕГЭ можно выбрать для сдачи пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

В пресс-службе добавили, что письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку - 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы по европейским языкам отводится 3 часа 10 минут (190 минут), по китайскому языку - 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную - 20 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по иностранным языкам узнают не позднее 4 июля.

В Рособрнадзоре уточнили, что для проведения ЕГЭ по биологии и иностранным языкам будет задействован 3251 пункт проведения экзамена во всех регионах России и за рубежом.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 723 тысяч человек.