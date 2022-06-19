Ростовская область за сутки приняла более 17 тыс. беженцев из Донбасса и Украины

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более 17 тыс. беженцев с территорий Донбасса и Украины прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее границу пересекли более 20,5 тыс. граждан.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.