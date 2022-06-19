Что произошло за день: воскресенье, 19 июня

Умер Геннадий Бурбулис, пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11, Медведев проиграл финал турнира в Германии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Ему было 76 лет.

- Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. При этом на сайте компании никаких объявлений об ограничении доступа для пользователей из России не публиковалось.

- Бойцы батальона "Айдар" начали сдаваться в плен под Северодонецком. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

- Казахстан призвал к разработке плана полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года. Глава МИД страны Мухтар Тлеуберди отметил, что конфликт на Украине и взаимные угрозы заставляют задуматься о насущной необходимости запрета ядерного оружия.

- Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме. Сообщалось, что итальянская компания в пятницу получила из России 50% от запрошенных объемов газа, а в четверг - 65%.

- Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии. Он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счетом 1:6, 4:6.