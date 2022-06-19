Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Что произошло за день: воскресенье, 19 июня

Умер Геннадий Бурбулис, пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11, Медведев проиграл финал турнира в Германии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Ему было 76 лет.

- Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. При этом на сайте компании никаких объявлений об ограничении доступа для пользователей из России не публиковалось.

- Бойцы батальона "Айдар" начали сдаваться в плен под Северодонецком. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

- Казахстан призвал к разработке плана полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года. Глава МИД страны Мухтар Тлеуберди отметил, что конфликт на Украине и взаимные угрозы заставляют задуматься о насущной необходимости запрета ядерного оружия.

- Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме. Сообщалось, что итальянская компания в пятницу получила из России 50% от запрошенных объемов газа, а в четверг - 65%.

- Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии. Он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счетом 1:6, 4:6.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заявление "Интерфакса" о попытке взлома телеграм-каналов агентства

Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

Пользователи из РФ не смогли загрузить Windows 10 и 11 с сайта Microsoft

С севшего на мель в районе Туапсе судна подана заявка на проведение аварийных работ

Судно с грузовыми автомобилями под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Кубани

Что произошло за день: суббота, 18 июня

Задержан директор Соликамского магниевого завода

Задержан директор Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек

ПМЭФ-2022

Путин и Токаев отметили перспективность отношений РФ и Казахстана

Путин и Токаев отметили перспективность отношений РФ и Казахстана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });