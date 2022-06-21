ФСБ объявила о задержании более 100 нелегальных "оружейников" в 38 регионах РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили, что провели операцию против нелегальных "оружейников" в 38 регионах страны, изъято почти 400 единиц оружия, 28 килограмм взрывчатки, прекращена работа 43 мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция прошла в мае и июне в Москве и Петербурге, Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Коми, Мордовия, Татарстан, Хакасия и Северная Осетия - Алания, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Еврейской автономной областях.

В спецслужбе заявили, что из незаконного оборота изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета ("ДП-27" "Максим", "РПД", "MG-42"), 19 автоматов ("АКМ", "АК-47", "АК-74М", "АКС-74У", "АК-103"), 20 пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ", "МР-40", "МР-44", "Thompson", "VZ-26"), 178 пистолетов и револьверов ("ПМ", "ПСМ", "ТТ", "Наган", "Beretta", "Browning", "Bulldog", "С-48", "Colt", "CZ", "Ecol", "Glatcher", "Glock", "К-17", "Lom-S", "Luger", "Miami 35", "Sig&Sauer", "Smith&Wesson", "Stalker", "Taurus", "Vendetta", "Viper", "Walther").

Кроме того, обнаружены 162 винтовки и карабина ("АКС-366", "КО-44", "Мосина", "СВТ", "СКС", "Вепеlli", "CZ", "GSC- 5", "Hadson", "Mauser", "Orsis AR-15G", "ROSSIА-2"), пехотный миномет калибра 82 мм, 2 противотанковых ружья "ПТРД", 5 противотанковых мин.

По данным ФСБ, изъяты также свыше 28 кг взрывчатых веществ (пластит, порох, тротил), 162 ручные гранаты ("РГ-33", "РГД-5", "РГ-42", "Ф-1", "РГО", "РПГ-40", "М-24", "М-39"), 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.