Власти Крыма обещали компенсации пострадавшим при обстреле платформ "Черноморнефтегаза"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате удара Украины по буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз" получат компенсационные выплаты, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Все будут выплачены пособия на федеральном уровне, на республиканском, это вне всяких сомнений. Сейчас уточняются данные. Новых данных у меня нет. Пока люди числятся пропавшими без вести, всегда остается надежда. Будем молиться, чтобы они были живы", - сказал Константинов во вторник журналистам.

Накануне утром по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море был нанесен ракетный удар со стороны Украины. Ведется спасательная операция. Начавшийся после атаки на одной из трех платформ пожар не стихает до сих пор и подошел к скважине. В момент удара на платформах находились более 100 человек. Ведутся поиски семи пропавших рабочих. Трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.