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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

В России за сутки COVID-19 заболели более 2,5 тыс. человек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 2,5 тысячи случаев, госпитализированы более 1,4 тысячи человек, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 28 июня, в РФ выявлен 2 541 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 425 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 131%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 617 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 59 человек, накануне штаб сообщал о 51 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 2 683 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. Количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 3 414 человек, или на 45% больше в сравнении с 27 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 424 105 случаев заражения коронавирусом, 381 002 умерших и 17 851 282 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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