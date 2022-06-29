В России за сутки коронавирусом заболели более 3 тыс. человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 3 тысяч случаев, госпитализированы свыше 1,3 тысячи человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 29 июня, в РФ выявлено 3 028 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 334 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 25 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 48 регионах. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 54 человека, накануне штаб сообщал о 59 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 2 541 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 выросло почти на 500. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 3 680 человек, или на 7,8% больше в сравнении с 28 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 427 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 056 умерших и 17 854 962 выписанных.